Fugge al controllo perchè non ha casco nè patente: sanzioni per 5.100 euro in totale

In sella a una moto di grossa cilindrata, senza casco e poi, quando ha visto la polizia, ha anche cercato di svignarsela rapidamente. Il fatto è accaduto a Perugia lungo la strada Trasimeno Ovest ed ha portato la pattuglia della Volante ad inseguire il giovane centauro. Che all’altezza di viale Centova, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, è caduto a terra. Dopo essersi assicurati che non avesse necessità di assistenza medica, gli agenti lo hanno identificato: è risultato essere un 18enne di origini straniere, privo di patente perché mai conseguita e in sella ad una moto di proprietà di un’amica che gliel’aveva prestata. Negativo all’alcol test il 18enne è stato sanzionato per complessivi 5.100 euro con contestuale ritiro della carta di circolazione della moto, sottoposta a fermo amministrativo.

