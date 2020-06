Incendio in una abitazione mercoledì pomeriggio, in località Capodacqua di Assisi. Le fiamme sono divampate dopo che il tetto è stato colpito da un fulmine, che si è propagato fin nella cucina, dove è scoppiato l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Assisi. Per fortuna non ci sono stati feriti.

