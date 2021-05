Furti a Gabelletta: «Uno stillicidio. Terni nord: serve il presidio»

Un’interrogazione diretta al Comune di Terni – sindaco, assessore competente, presidente del consiglio comunale – e di cui sono state informate anche le forze dell’ordine e la prefettura. È quella, urgente, avanzata lunedì dal consigliere comunale del Pd Francesco Filipponi, incentrata su alcuni furti in abitazione avvenuti negli ultimi tempi nel quartiere di Gabelletta.

I furti degli ultimi giorni

«Le zone più colpite – premette Filipponi – risultano essere strada della Ferrovia e via Cassiopea. Circa la prima, un’abitazione è stata oggetto di furto per la quarta volta in un periodo temporale relativamente breve. In via Cassiopea, negli ultimi 7 giorni, si sono verificati 3 furti: uno oggi (lunedì 17 maggio, ndR) nella fascia oraria 11-11.30, uno venerdì 14 maggio intorno alle ore 17 e uno venerdì 7 maggio sempre di mattina».

«Serve un altro presidio delle forze dell’ordine su Terni nord»

«Il quartiere – spiega il consigliere del Pd – non è nuovo a questo tipo di accadimenti, per cui sarebbe necessario intensificare i

controlli, prevedere azioni preventive di contrasto al fenomeno, aumentare la videosorveglianza, rivalutare la possibilità di un’ubicazione di un corpo delle forze dell’ordine in zona, oltre la sezione territoriale della polizia Locale. Va riconosciuto, a prescindere, il grande lavoro svolto finora della prefettura di Terni e da tutti i corpi delle forze dell’ordine. Chiediamo però di conoscere gli interventi che verranno posti in essere per individuare le opportune soluzioni al problema».