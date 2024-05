Furto di vestiti per 6 mila euro in centro. Ma la scoperta c’è solo al mattino: si indaga

Hanno forzato l’ingresso, sono entrati indisturbati, hanno preso ciò che gli interessava – interi scatoloni di vestiti – e, altrettanto indisturbati, se ne sono andati. I ladri in questione – che hanno agito nella notte fra venerdì e sabato – hanno ‘colpito’ un negozio di abbigliamento della centralissima piazza della Repubblica, nel cuore di Perugia. Bottino – riferito dal quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ in un articolo di Egle Priolo – sarebbe di circa 6 mila euro fra vestiti griffati e altri articoli. Non soldi, visto che la cassa era vuota, ma l’hanno comunque aperta. Quando un passante si è reso conto del colpo, sabato mattina verso le 8, era decisamente tardi per trovare e ‘beccare’ il malvivente – o i malviventi, se più di uno – in zona. Ma la speranza è che le indagini della polizia di Stato – fra rilievi, telecamere, eventuali testimoni – possano andare a segno. Resta un certo sconcerto per le ore trascore dal fatto alla sua scoperta, in quello che sarebbe il ‘salotto buono’ della città. Dove qualsiasi fatto dovrebbe essere subito evidente a chi lo popola o ci passa. Ma non è così.

