Futsal Ternana indomabile a Imola: Dozzese ko 2-7, leadership consolidata

Indomabile Unicusano Futsal Ternana in terra emiliana nel big match di giornata del campionato – girone B – di serie A2. I rossoverdi di Federico Pellegrini si sono imposti dilagando per 2-7: a segno Jodas (tripletta), De Michelis (doppietta) e Sachet (anche per lui due marcature). I tre punti conquistati al pala Cavina di Imola consentono al gruppo rossoverde di consolidare la leadership in classifica grazie ai sedici punti messi in cascina finora. Sabato prossimo sfida al Russi al palazzetto di Massa Martana per continuare a sognare in grande: «Credo che oggi ci sia poco da dire, abbiamo fatto una prestazione eccezionale, andare sotto per un errore del nostro portiere e rimanere in partita creando tanto finendo il primo tempo 3 a 1 è sintomo di una personalità impressionante. Nella ripresa siamo entrati – il commento del tecnico delle Fere – in campo con la volontà di fare subito il quarto e poi il quinto gol, prova eccezionale dei ragazzi. Avevamo preparato bene la partita rispettando la forza dell’avversario ma sapevamo anche le nostre potenzialità. Sono orgoglioso, fiero e onorato di allenare questi ragazzi che mettono sempre tutto in campo, ascoltano, condividono ed è il giusto premio. Ringrazio anche la società che ci mette sempre nelle condizioni di affrontare con tutte le difficoltà questa stagione, cerchiamo sempre di onorare la maglia, Terni se ne deve rendere conto».

DOZZESE – UNICUSANO FUTSAL TERNANA 2-7

DOZZESE: Sapia, Sangiorgi, Hernandez Gutierre, Martella, Creaco, Baraccani, Drago, Hassane, Gallinica, Do Santos Da Silva, De Lollis, Manueli. All. Vanni

FUTSAL TERNANA: Fagotti, Capotosti M., Sachet, Almadori N., Giardini, Persichetti, Jodas, De Michelis, Venarubea, Romagnoli, Corpetti, Mingioni. All. Pellegrini

ARBITRI: Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria e Concetto Fabiano di Messina

RETI: Drago (D) Jodas, De Michelis, De Michelis (T) primo temp; Sachet (T) Drago (D) Jodas, Sachet, Jodas (T) secondo tempo