Gastronomia Umbra, ipotesi cessione

Dopo i picchetti davanti all’azienda, i lavoratori protestano in piazza Italia, mentre il ‘caso’ Gastronomia Umbra arrivava sul tavolo del prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, che aveva convocato i sindacati dopo la decisione dell’azienda di disfarsi dell’intero corpo dipendente per affidare il lavoro in appalto a una cooperativa. Una scelta legittima secondo i proprietari, che si sono giustificati con la crisi economica, mentre i sindacati denunciano come la scelta sia solo per fare cassa e risparmiare su stipendi e contributi.

La novità: c’è una offerta per l’azienda

Nel corso dell’incontro in prefettura, a cui hanno partecipato anche i titolari di ‘Gastronomia Umbra’, i fratelli Luca e Stefano Finetti, è emersa l’esistenza di un potenziale acquirente per la società di Corciano, nota in particolare per le sue salse pronte, presenti sui banchi di tutti i supermercati umbri, ma che realizza varie tipologie di prodotti per buffet e catering. Una novità positiva che potrebbe illuminare con una nuova luce la vertenza.

Intanto la cassa integrazione

In attesa di sviluppi sul fronte della possibile acquisizione, è stata confermata la possibilità di cassa integrazione, che darà ai lavoratori e all’azienda tempo e modo di sotterrare l’ascia di guerra e sedersi a un tavolo di confronto senza l’ansia della scadenza. Ricordiamo infatti che la lettera di licenziamento sarebbe diventata esecutiva al termine dell’emergenza coronavirus, in particolare al venir meno del cosiddetto ‘blocco licenziamenti’ deciso dal governo.

No comment dall’azienda

A fare scalpore sia l’anomala modalità di licenziamento, sia l’idea che ci fosse all’orizzonte un radicale turnover, affidando la produzione ad altro personale – a quanto pare fornito da una cooperativa – nonostante l’azienda, sul proprio sito ufficiale si vanti di poter contare su personale qualificato. La Gastronomia Umbra nasce nel 1981 grazie a Maria Teresa Ghirga e al marito Giuliano Finetti. Attualmente è guidata dai figli dei soci fondatori: Stefano, Luca, Valentina e Roberta, che al momento non hanno rilasciato dichiarazioni, nonostante la nostra redazione abbia provato a contattarli per trovare riscontri alla notizia, che è stata invece confermata da Michele Greco della Cgil, nell’intervista rilasciata subito dopo la riunione in Prefettura, di cui vi proponiamo un estratto.

L’intervista a Greco (Cgil)