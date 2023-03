Genoa 1-0 Ternana: sconfitta di misura per le Fere al ‘Ferraris’

di G.G.

Esce sconfitta la Ternana a cospetto di un Genoa ormai lanciatissimo per la conquista del secondo posto in campionato. I rossoverdi appaiono timorosi e contratti nel primo tempo, lasciando campo e spazio ai grifoni. Nel secondo tempo le Fere riescono ad entrare più in partita ma le occasioni scarseggiano e la sensazione generale è quella di un risultato mai in pericolo per la formazione di Alberto Gilardino.

Primo tempo

Nessuna grande novità in casa rossoverde nell’undici iniziale, se si eccettua la scelta di partire con Martella al posto di Corrado nella casella del quarto di centrocampo. Interessante invece la scelta di lasciare Palumbo largo a sinistra, per ‘schermare’ Sturaro, con Falletti ‘falso nueve’, per arrivare a formare un 3-4-3 in possesso e un 3-5-2 in contenimento. Dopo un avvio piuttosto scialbo arriva il gol del Genoa: è il dodicesimo quando Puscas spizza di testa per Haps, che rimette al centro una palla su cui si addormenta tutta la difesa rossoverde e Badelj, completamente solo, appoggia in rete da zero metri. Difficile capire come sia stato possibile subire una rete così. Ancora Genoa al 20′, con Puscas che di testa, da buona posizione, non riesce a dare forza alla palla e colpisce anche centralmente. Agevole la parata di Iannarilli. Grande occasione per le Fere al 30′, con Partipilo che dalla sua zona di campo preferita (largo a destra) si incunea palla al piede fino al limite dell’area avversaria per poi calciare di sinistro a giro. La palla termina di un soffio alla destra di Martinez. Al 41′ attacco a pressione del Genoa con Gudmundsson che arriva a due passi da Iannarilli; Diakité ci mette una pezza ma rischia l’autogol.

Secondo tempo

Subito vicino al raddoppio il Genoa: Sturaro, al 47′, lanciato in contropiede da Haps, arriva a due passi da Iannarilli che riesce a respingere di piede il tiro del centrocampista genoano. Occasionissima Ternana al ’49 con Coulibaly che si ‘mangia’ un gol colossale. Da angolo di Falletti la palla arriva al franco-senegalese che da poco dentro l’area e piuttosto libero non riesce a far altro che colpire di piatto, debolmente e in maniera imprecisa. Al 72′ gran giocata di Palumbo che scarica, da posizione molto defilata, un sinistro potente che impegna Martinez in angolo. In precedenza un paio di conclusioni ‘sporche’ della formazione di Gilardino. A due minuti dal termine Jagiello sfiora il raddoppio con un tiro angolato respinto però in angolo da Iannarilli, che si ripete sulla battuta dello stesso parando un gran colpo di testa di Salcedo. Il finale è tutto per i liguri, che cercano il raddoppio con veloci ripartenze.

Tabellino

Marcatori: 12′ Badelj (G)

Sostituzioni: 57′ Criscito e Frendrup per Sturaro e Haps (G); 58′ Corrado per Cassata (T); 68′ Proietti e Agazzi per Coulibaly e Di Tacchio (T); 75′ Donnarumma e Capanni per Martella e Falletti (T); 78′ Jagiello e Salcedo per Strootman e Gudmundsson; 85′ Ekuban per Puscas (G)

Ammoniti: 38′ Partipilo (T); 87′ Sorensen (T)

Genoa (3-5-2): Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Haps, Gudmundsson, Puscas. Allenatore Alberto Gilardino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Martella, Palumbo, Falletti, Partipilo. Allenatore Cristiano Lucarelli

Arbitro: Giacomo Camplone

Assistenti: Filippo Valeriani e Gaetano Massara

IV Ufficiale: Michele Delrio

Var: Luca Banti

Avar: Giacomo Paganese