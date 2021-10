Giano dell’Umbria, 78enne perde la vita in uno scontro frontale

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade dell’Umbria. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto venerdì pomeriggio a Giano dell’Umbria (Perugia), lungo la strada provinciale 451 ‘Tuderte’ nei pressi della frazione di Casa Naticchia. A perdere la vita è stato un uomo di 78 anni, del posto, finito con la propria auto contro un’altra che proveniva dalla direzione opposta. Uno scontro frontale, sembra legato ad un’invasione di corsia da parte dell’anziano, che non ha lasciato scampo a quest’ultimo: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non è escluso che l’incidente sia stato causato da un malore improvviso accusato dal 78enne: spetterà all’autorità giudiziaria – i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del comando stazione di Giano dell’Umbria, afferenti alla Compagnia di Spoleto – ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

