Giovane chef ternano entra nella guida del ‘Gambero Rosso’

Successo per la cucina italiana ed in particolare ternana: il giovane chef Yuri Lenzi, membro dell’associazione provinciale cuochi di Terni, è stato inserito fra i migliori ristoranti d’Italia nella guida del ‘Gambero Rosso 2021’. Il suo locale – ‘Crunch’ – è stato ritenuto punto ideale punto di ritrovo per veri appassionati di cucina. Lo chef ternano ha ottenuto il riconoscimento dopo anni di studio, lavoro e amore per la ricerca, portando nel suo ristorante le specialità della cucina territoriale umbra. Da qui la targa consegnatagli dall’associazione provinciale cuochi e dal suo presidente Carlo Ghista, che ha voluto tributare un riconoscimento alla sua carriera, si spera sempre più luminosa. Così lo stesso Yuri, a nome del locale, ha voluto ringraziare tutti via social per l’apprezzato riconoscimento: «Ricevere la notizia di essere stati inseriti nella guida del ‘Gambero Rosso’, soprattutto in questo momento, ci fa sentire ancora più fieri del nostro lavoro e dell’impegno di tutto il nostro staff. Non molliamo ragazzi».

