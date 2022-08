Giovedì torna la Corrilerchi: ricavato in beneficenza in ricordo di Bruschi e Ricci

Tutto pronto a Città di Castello per il ritorno dopo due anni della Corrilerchi, uno degli appuntamenti più classici dell’Alto Tevere umbro. Si tratta della 13° edizione con la gara competitiva valevole per il Grand Prix toscano lungo il classico circuito misto/sterrato/asfalto per un totale di sette chilometri. Prevista giovedì anche una sfida non competitiva sulla stessa distanza.

Beneficenza e ricordo

Caratteristica principe della manifestazione è l’intero ricavato in beneficenza, scelta compiuta anche nel ricordo di Lorenzo Bruschi e Simona Ricci: è a loro che sono dedicati i trofei della gara, maschile e femminile. La sera della gara verrà inoltre messo a disposizione di tutti i podist un buono sconto, valido anche per gli accompagnatori, presso gli stand di ‘Lerchi in festa’ in programma dal 18 al 21 agosto. Il ritrovo è alle 18.15 presso i giardini di Lerchi, alle porte di Città di Castello, mentre la partenza è fissata per le 19.15.