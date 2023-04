Giro d’Italia a Terni, scatta la proroga per offerte sponsor

di S.F.

La scadenza originaria era fissata per oggi, 31 marzo, alle 12. Evidentemente non è andata come si sperava a livello numerico e dunque, come successo in altre circostanze in contesti diversi, è scattata la proroga: prosegue a Terni la ricerca di manifestazioni di interesse per sponsorizzazioni finanziarie da mettere a disposizione per il Giro d’Italia, che come noto, vedrà la città protagonista il 13 maggio con la tappa Terni-Fossombrone.

L’8° TAPPA IL 13 MAGGIO: PARTENZA A TERNI

Il perché

Ad occuparsi della partita è in primis il dirigente ad interim Claudio Bedini. «Al fine di favorire una migliore realizzazione – si legge nell’avviso – della partenza della tappa del Giro d’Italia Terni-Fossombrone, il Comune intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni finanziarie». Di tipo finanziario o tecnico attraverso l’erogazione diretta di servizi/fornitura di beni. Per ragioni di razionalità palazzo Spada «si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di valore inferiore a 500 euro». Andrà meglio nelle prossime due settimane?