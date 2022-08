Ternana a Modena dall’ex Tesser. Lucarelli: «Mi aspetto crescita per ogni partita»

Attilio Tesser, Luca Tremolada, Luca Gagno e Diego Falcinelli. Tre ex e l’attaccante umbro di Marsciano: ci saranno anche loro sulla strada della Ternana sabato sera a Modena nel confronto con i canarini, ancora a zero punti dopo le prime due giornate. Si inizia alle 20.45 con direzione di gara affidata a Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

UN CATALANO A TERNI

Rinforzo spagnolo

Match tosto in terra emiliana: «Il Modena è una gran bella squadra. Raúl Moro? Giovane e forte, viene a darci una mano. Siamo contenti di questo ennesimo rinforzo». Sabato sera possibile minutaggio per l’ex Barcellona: «La vittoria con la Reggina porta morale e ti permette di lavorare con un po’ di serenità dopo la sconfitta immeritata di Ascoli. Una battaglia vera, quando uno decide – riferimento a Bogdan – di spaccarsi la testa per salvare un gol vuol dire che c’è senso di appartenenza forte a questo club. La grande generosità dei giocatori è stata ripagata». Focus sull’avversario: «Ha un allenatore bravo ed esperto, molto concreto. Si difende con tutti gli effettivi e attacca con almeno sei calciatori, specie con cross dagli esterni. Riesce a far bene tutto, hanno tanti centimetri e fisicità. Un bel test per capire la nostra crescita».

STADIO-CLINICA, VIA PARCHEGGI: SE NE PARLA A SETTEMBRE

La tattica e l’evoluzione

Lucarelli si attende uno step ulteriore: «Con la Reggina siamo riusciti a difenderci con un modulo e ad attaccare un altro, dal punto di vista tattico la squadra ha avuto un’evoluzione. Abbiamo una squadra tecnicamente forte, metterli insieme richiede un grandissimo lavoro e sacrificio. Mi aspetto un altro passettino in avanti per quello spirito di sacrificio di difendersi in undici». La condizione generale viene definita buona e per Coulibaly «serve pazienza». «La squadra difensivamente mi sta piacendo», ha sottolineato il tecnico livornese. Problemi fisici come noto per Donnarumma, Martella, Pettinari e Diakitè (ha svolto lavoro differenziato giovedì), mentre Corrado è rientrato in gruppo.