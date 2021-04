Grifonissima, per 500 metri si correrà con mascherina

La Grifonissima 2021 si farà il 16 maggio prossimo. Dopo lo stop causa pandemia dello scorso anno, quest’anno si torna a correre per le strade di Perugia anche se si tratterà di una edizione “simbolica” e in formato ridotto, come dicono gli organizzatori.

Le limitazioni

La gara sarà riservata infatti esclusivamente ad atleti tesserati, con un massimo di 500 partecipanti. Il personale di servizio (giudici, cronometristi, sicurezza, service, volontari, sanitari) sarà identificato e tracciato secondo il protocollo Fidal e le normative comunali, regionali e nazionali.

Mascherina mentre si corre

Tra le regole anticontagio da segnalare l’obbligo di indossare la mascherina per i primi 500 metri: dopodiché si potrà tenerla sul braccio: la stessa dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo l’arrivo.

Partenza sfalsata

La partenza avverrà per griglie separate a seconda dei tempi di percorrenza comunicati all’iscrizione. Inoltre ci saranno la misurazione della temperatura, dovrà essere presentato l’apposito modulo di autocertificazione attestante l’assenza di misure di quarantena e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al Covid.

Solo un ristoro

All’arrivo sarà consegnata una busta chiusa contenente acqua e snack confezionati. Previsto poi un solo ristoro lungo il percorso, al km 5. Spogliatoi e docce non ci saranno, né il deposito borse.