«Grigie funzioni algebriche trasformate in opere d’arte»

del professor Walter Risolo

presidente della prima commissione di esami di stato, liceo artistico Metelli di Terni – indirizzi arti figurative e grafica

La matematica, questa sconosciuta.

Intuizione, fantasia e creatività possono trasformare grigie funzioni algebriche in opere d’arte?

È successo al liceo artistico Metelli di Terni, dove diplomandi di maturità hanno cavalcato opere d’arte pittoriche. Ed è così che Diego Sabatini, della Classe quinta C, con un guizzo geniale, dalle rive della Senna è approdato a funzioni matematiche interattive, leggi dell’insiemistica che ondeggiano leggiadre tra massimi e minimi.

Spesso la matematica è la Cenerentola delle discipline ma è possibile, con un po’ di fatica e di passione, approfondire nuovi approcci di insegnamento per renderla interessante, piacevole e capirne la reale utilità? Conosco le fatiche dello studio ma mi auguro che tale strada venga intrapresa e portata fino in fondo, perché i nostri ragazzi hanno voglia di mettersi in gioco. E allora: buon lavoro.