di S.F.

Recupero funzionale con ristrutturazione dell’impianto sportivo della Grs Terni, lavori in arrivo. Il Comune ha affidato l’esecuzione del I stralcio funzionale – i fondi sono regionali, si tratta del programma annuale per l’impiantistica sportiva 2024 – riguarda in primis il rifacimento degli spogliatoi: se ne occuperà una ditta ternana.

SI RIMETTE MANO AL CAMPO DELLA GRS

C’è infatti il via libera per la Marino Costruzioni srls di via del Capriolo con impegno di spesa complessivo da poco più di 56 mila euro. La maggior parte della cifra (40 mila euro) è per gli spogliatoi, dopodiché ci sarà la realizzazione della recinzione perimetrale per la messa in sicurezza del campo e l’adeguamento dei corpi illuminanti per le torri-faro. Firma il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini, mentre la responsabile unica di progetto è l’ingegnere Arianna Pizzichini. Il quadro economico complessivo vale 75 mila euro.