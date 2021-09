Gualdo Cattaneo, 80enne travolto e ucciso in via del Puglia

Un altro tragico incidente stradale in Umbria nella giornata di venerdì, dopo quello accaduto di mattina lungo la statale 75 ‘Centrale Umbra’ a Ospedalicchio di Bastia, con la morte di un 69enne. Nel pomeriggio, a Gualdo Cattaneo (Perugia) lungo la via del Puglia, ha perso la vita un 80enne del posto, travolto e ucciso da un Fiat Doblò condotto da un operaio. L’anziano stava attraversando la strada quando è stato investito dal mezzo: immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118 di Pantalla e Ponte di Ferro, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica del drammatico sinistro del quale è stata informata la procura competente.

Condividi questo articolo su