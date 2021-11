Gualdo Tadino, 71enne trovato senza vita nella sua abitazione

Un uomo di 71 anni di Gualdo Tadino (C.E. le sue iniziali) è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, intervenuti presso la sua abitazione. L’allarme era scattato domenica intorno alle ore 19.30 perché i familiari del 71enne – che viveva da solo – non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Il personale del 115 è entrato dalla finestra e ha fatto la tragica scoperta: per l’uomo, nonostante l’intervento del 118, non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali: un malore fatale. Sul posto, per i rilievi di rito, si sono portati anche i carabinieri di Gualdo Tadino.

