Gualdo Tadino, camionista si fida del tomtom. E fa male

Disavventura nel pomeriggio di venerdì per un camionista ucraino diretto in provincia di Pesaro-Urbino. Il tomtom, infatti, lo ha fatto passare per alcune strade non proprio adatte ai mezzi pesanti e alla fine il veicolo è finito in panne all’altezza della località Poggio Sant’Ercolano, nel comune di Gualdo Tadino (Perugia). Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana con l’ausilio di un’autogru del comando provinciale di Perugia.

CAMION SI ‘INTRAVERSA’ E BLOCCA LA FLAMINIA A SCHEGGIA-PASCELUPO