Camion si ‘intraversa’ e blocca la Flaminia

Disagi in serie nella prima serata di giovedì, lungo la ‘vecchia’ strada Flaminia all’altezza del valico di Scheggia-Pascelupo, per un mezzo pesante intraversatosi in località Buotano. Lunghe code di auto e mezzi pesanti, per la strada praticamente bloccata dal camion che non riusciva ad effettuare più alcuna manovra, stante l’assenza di spazio. Diversi automobilisti, fra cui numerosi turisti, hanno dovuto optare per percorsi alernativi e non certi agevoli, considerata la viabilità della zona. Altri, soprattutto mezzi commerciali, hanno pazientemente atteso la risoluzione del problema. Curiosità: una donna residente in zona, di fronte agli automobilisti spazientiti, si è anche offerta di dare un po’ di ristoro con acqua e caffè a chi era in coda. Un gesto simpatico che ha contribuito, almeno un po’, ad ‘addolcire’ l’attesa. «Io per andare a Sigillo – racconta un testimone finito imbottigliato – ho impiegato un’ora in più, avendo deciso di seguire un altro percorso».

