Gubbio: camion si ribalta sullo svincolo. Un ferito e disagi

Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì lungo la statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino, all’altezza dello svincolo Gubbio Ovest. Il conducente di un camion ne ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Branca: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco eugubini, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Locale di Gubbio per i rilievi e la gestione della viabilità.

