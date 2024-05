Dai ceri ai ceri mezzani, costante azione da parte degli operatori sanitari della Usl Umbria 2 a Gubbio. Alle 13 di domenica, in occasione della festa, gli interventi per piccoli traumi e svenimenti sono stati tredici. Tutti gestiti sul posto grazie ai presidi posizionati in palazzo dei Consoli, palazzo Comunale Sperelliana, un’automedica in via Savelli e due ambulanze in via Gattapone e piazzale Chiesa San Francesco.

