Ha in casa oltre 400 chili di fuochi d’artificio e ordigni esplosivi: arrestato

Vendita illegale di fuochi d’artificio a Gualdo Tadino. Questo il motivo che ha portato all’arresto di un 50enne italiano da parte di guardia di finanza e carabinieri: il blitz dei militari nell’abitazione dell’uomo ha consentito di sorprenderlo mentre cedeva abusivamente 20 chili di materiale. «Verificata l’assenza di titoli per l’attività, è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione che dava modo di rinvenire una vera e propria ‘Santa Barbara’, con la detenzione di oltre 400 chili di fuochi d’artificio», viene sottolineato. Le ricerche hanno consentito di scoprire poi ulteriori 10 chili di ordigni esplosivi artigianali tra cui numerose bombe carta, oltre 200 candelotti maradona e tra le più pericolose, due batterie pirotecniche collegate in serie. Quest’ultimo sono stati fatti brillare dagli artificieri dell’Arma in «quanto assimilabili, per potenza detonante e deflagrante, a veri e propri esplosivi privi di qualsiasi certificazione d’origine e di sicurezza». L’uomo è stato infine condannato – post patteggiamento – ad un anno di reclusione e 4 mila euro di multa.

