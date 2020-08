Hashish, ‘coca’ e crack: 53enne arrestato a Terni

Un 53enne ternano – L.F. – è stato arrestato dalla polizia di Stato – squadra Volante di Terni – nella tarda serata di venerdì, durante i controlli disposto dal questore Roberto Massucci nell’ambito del progetto ‘Movida sicura #divertiAMOci’.

L’uomo, controllato mentre era a bordo della propria auto nella prima periferia della città, è stato trovato in possesso di oltre centro grammi di marijuana, nascosti all’interno dell’abitacolo. La successiva perquisizione domiciliare ha fatto emergere la presenza di altri 16 grammi di droga, fra cocaina e crack. L’arresto del soggetto – difeso dall’avvocato Enrica Carla Maria Capitò – è stato convalidato sabato dal giudice Chiara Mastracchio del tribunale di Terni che ha applicato, nei confronti del 53enne, l’obbligo di firma per 3 giorni la settimana. Udienza di merito già fissata per il prossimo 7 settembre.