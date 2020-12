I personaggi di Giotto realizzati in 3D grazie ad un’azienda umbra

Condividi questo articolo su

















Riprendere i personaggi del ciclo pittorico giottesco ospitati presso la Basilica di San Francesco e di modellarli in 3D per poi riprodurli a una dimensione leggermente superiore a quella reale. Una intuizione che si è concretizzata ad Assisi con il Presepe di Francesco.

Le videoproiezioni

Nonostante le limitazioni di queste settimane, sono state migliaia le persone che si sono recate ad Assisi per ammirare le video proiezioni impaginate sulle facciate dei principali monumenti della città e le installazioni presepiali collocate a ridosso di questi monumenti: dalla Basilica Superiore di San Francesco, al Duomo di San Rufino fino a Piazza del Comune. Un bellissimo itinerario che ha scaldato il cuore di tante persone suscitando anche un interesse mediatico su scala nazionale e internazionale.

L’azienda di Bastia Umbra

Il merito di questa progettualità fa capo al Sacro Convento di Assisisi, che assieme alla Città di Assisi ha voluto fortemente questa iniziativa dando la possibilità a numerose aziende di cimentarsi in un’impresa che ha assunto delle dimensioni mai viste in precedenza nella nostra regione. Un’occasione di lavoro, quindi, anche per alcune realtà locali; in primis per l’Atmo di Bastia Umbra che ha realizzato le 53 statue del Presepe di Francesco e che si sta accingendo, in questi giorni, a completare l’installazione con nuovi sorprendenti ingressi.