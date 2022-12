‘Ieri, l’altro ieri, la leggenda’: la storia della Ternana in figurine – Fotogallery

‘Ieri, l’altro ieri, la leggenda. La storia della Ternana in figurine’. Questo il volume a cura di Vareno Marcucci – Morphema Editrice – presentato venerdì pomeriggio in casa Circolo Lavoratori Terni: l’evento ha visto protagonisti diverse figure del passato rossoverde come ad esempio Traini, Masiello e Zampagna, il capitano attuale Marino Defendi e Antonio Palumbo, quest’ultimi accompagnati dal responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino. A presentare l’evento il collega Giorgio Palenga. In via Muratori anche una voce storica della Ternana come Bruno Barabani e l’assessore allo sport Elena Proietti: «Ho cominciato a collezionare articoli e foto, volevo fare un’enciclopedia ma era troppo costosa. Nel 2005 mi è venuta quest’idea, ora avevo il materiale a disposizione e l’ho sviluppata: ci sono tutti i campionati della Ternana dal 1925 ad oggi con 95 campionati ufficiali. Ci sono le immagini di maglie, loghi, allenatori e giocatori. Una percentuale sulla vendita andrà a favore dell’associazione Terni col Cuore».

