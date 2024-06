Ignazio Abate è il nuovo allenatore della Ternana

di Gianni Giardinieri

Il silenzio ‘sospetto’ delle ultime ventiquattro ore probabilmente era dovuto alla scelta finale: il presidente della Ternana Nicola Guida e il direttore sportivo Stefano Capozucca, in queste ore hanno raggiunto l’accordo con Ignazio Abate per affidargli la guida tecnica della prima squadra. Il profilo era chiaro invece da tempo: un allenatore giovane, con molta voglia di emergere e capace di proporre un calcio moderno. Sondato Marco Marchionni (a quanto ci risulta l’unica vera alternativa), la società di via della Bardesca ha successivamente virato con forza su Abate, nella scorsa stagione alla guida della Primavera del Milan.

Chi è

37 anni, nativo di Sant’Agata dè Goti, comune in provincia di Benevento, Ignazio Abate ha un lungo trascorso da calciatore, soprattutto tra le file del Milan (uno scudetto e due Supercoppe italiane i trofei vinti con i rossoneri). Poi, dalla stagione 2022, ha cominciato la carriera di allenatore, sempre con il ‘diavolo’: under 16, poi under 19 ed infine tecnico della Primavera, con la quale ha raggiunto quest’anno la finale della Youth League (l’equivalente della Champions League) perdendola contro l’Olympiacos. Abate è solito adottare il 4-3-3, ponendo molta attenzione agli esterni d’attacco. Non di rado ha proposto anche il 4-2-3-1, con il cosiddetto ‘vertice rovesciato’, ossia l’impiego di un trequartista al posto del regista basso davanti alla difesa.