Narni Scalo si prepara ad ospitare un evento che coinvolgerà oltre 600 bambini/e e ragazzi/e delle scuole secondarie di I grado della regione. Si tratta della finale regionale de i Giochi della gioventù: l’evento è in programma per mercoledì 30 aprile al camposcuola ‘Bertolini’.

I Giochi, che hanno già avuto una loro prima fase sperimentale al termine dello scorso anno scolastico nella giornata del 3 giugno 2024, saranno articolati in due sezioni: ‘Giovani in gioco’ riservata alle scuole primarie con carattere prevalentemente ludico e polisportivo e ‘Nuovi giochi della gioventù’, riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria da svolgersi in una fase provinciale, regionale e nazionale.

I giovani atleti si cimenteranno nelle discipline sportive dell’atletica, del baskin, della ginnastica, della pallacanestro e della pallavolo. Arrivo degli studenti previsto alle 8.30, dopodiché alle 9 via alle competizioni sèortive e premiazioni fissate per le 15.