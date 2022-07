Il caldo non dà tregua in Umbria: nuovo picco con ‘Caronte’

Giornate di fuoco a livello meteorologico sul tutto il territorio italiano e l’Umbria non fa eccezione. Anzi. Spesso e volentieri il centro Italia fa registrare le temperature più alte e nelle prossime ore è atteso un nuovo picco con temperature fino a 40 gradi. Lo riportano diverse siti nazionali specializzati sull’argomento.

Caldo record e picco

Già nei giorni scorsi in Umbria sono stati superati i 40 gradi ed a stretto giro potrebbe riaccadere: «Il caldo – le indicazioni del portale in merito – inizierà a divenire intenso già a partire dal weekend sull’Italia. Domenica 3 luglio ulteriore aumento termico su tutta Italia, con le colonnine di mercurio attese fino a +38/+40°C tra Umbria e valle del Tevere nonché zone interne della Sicilia, attorno ai +36/+38°C sull’Emilia, pavese, alessandrino, Toscana, Basilicata, Puglia, cosentino e zone interne della Sardegna. Lunedì 4 luglio probabile picco del caldo al centro-nord, dove non si escludono punte di +40°C sull’Emilia, Umbria e zone interne del Lazio». Ed i temporali? Per ora non sono previsti a stretto giro. Se ne parla tra una settimana circa.

Anticiclone ‘Caronte’

Ilmeteo.it parla invece dell’anticiclone ‘Caronte’ in avvio della prossima settimana con nuova, intensa fiammata di caldo: «I primi giorni della nuova settimana saranno ancora all’insegna del caldo a causa di una nuova pulsazione della rovente alta pressione africana che abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo. Le temperature si porteranno ben oltre le medie climatiche con punte massime sopra i 35°C, soprattutto sulle zone interne delle due isole maggiori e su parte del centro (39°C a Firenze e Roma)». Per quel che concerne i rovesci temporaleschi nella zona umbra potrebbero esserci da venerdì 8 luglio.