Il caso Suarez in Figc. Si cerca l’intermediario ‘istituzionale’ perugino

Articolo in aggiornamento

La Procura delle Federcalcio ha aperto un’inchiesta sulla vicenda dell’esame ‘farsa’ sostenuto dal calciatore Luis Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. Il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha infatti chiesto gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia. Il motivo è capire il grado di coinvolgimento della Juventus nell’iter. Si indaga sulla catena di trasmissione che, da Torino, sarebbe arrivata, attraverso il legale bianconero Maria Turco e una figura ‘istituzionale’ nella sede della Stranieri.

Premesso che al momento sia la Juventus sia lo stesso Suarez non risultano in alcun modo indagati nella vicenda dell’esame ‘farsa’ (la definizione è della Procura: contenuta nel decreto di perquisizione), sia i magistrati ordinari di Perugia sia anche – da oggi – quelli della procura Figc, stanno cercando di capire come è stato organizzato l’esame: chi lo ha chiesto, chi ha fatto pressioni per velocizzarlo, chi ha chiesto di facilitarlo (semmai lo ha chiesto qualcuno, s’intende) e – elemento non marginale – chi ha pagato le spese per il certificato e la preparazione del calciatore, con lezioni one-to-one in videoconferenza.