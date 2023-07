Il Collegio di Garanzia del Coni riporta il Perugia in B. Ora tocca alla giustizia amministrativa

Il Collegio di Garanzia del Coni, nell’esaminare i ricorsi per le iscrizioni ai campionati di serie B e C 2023/2024, ha accolto quello del Perugia Calcio contro la sua esclusione dal campionato cadetto e la conseguente ammissione del Lecco. Una decisione, quest’ultima, che era stata assunta lo scorso 7 luglio dal Consiglio Federale della Figc e che ora l’organo di giustizia sportiva del Coni ha ribaltato, dando ragione al Perugia e torto ai lombardi, che erano riusciti a reperire la disponibilità di un impianto di gioco – lo stadio ‘Euganeo’ di Padova – ma dopo i termini previsti. Facile prevedere che ora la partità si sposterà sul piano della giustizia amministrativa: Tar e quindi Consiglio di Stato. Di fronte ai giudici ordinari ci si sarebbe arrivati in ogni caso nel braccio di ferro Perugia-Lecco. Quello del Grifo è stato l’unico ricorso ammesso dal Collegio di Garanzia del Coni (QUI IL LINK AL DISPOSITIVO): bocciati quelli del Siena (respinto), Reggina (in parte inammissibile e in parte infondato) e Foggia (inammissibile).

Condividi questo articolo su