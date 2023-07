Serie B: Reggina out, Lecco c’è. Ripescato il Brescia, non il Perugia. Via ai ricorsi

Il consiglio federale della Figc, dopo aver preso visione delle relazioni della Covisoc e della Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso. La Reggina – che ha tardato il versamento dei contributi – è esclusa dalla serie B mentre il Lecco, che si è visto riconoscere le ragioni sostenute in merito alla disponibilità di un impianto di gioco, è stato ammesso al torneo cadetto. Al posto dei calabresi subentra il Brescia mentre il Perugia dice addio – salvo sorprese – alle speranze di partecipare alla serie B 2023/2024. All’orizzonte, come sempre nel calcio odierno, si profilano ricorsi e controricorsi da parte certamente del Perugia Calcio del presidente Santopadre, ma anche da parte della Reggina. Quindi l’ultima parola spetterà ai tribunali competenti, dopo che la Federazione Italiana Giuoco Calcio si è espressa attraverso il suo massimo organismo decisionale. Che ha sentenziato anche in merito al Siena, escluso dalla serie C. Secondo le normative federali, calabresi e toscani potranno ricorrere entro 48 ore al Collegio di garanzia dello sport.

