Il derby dell’Umbria è ancora della Ternana: 1-0 al Perugia, esplode la gioia Fere

Il derby dell’Umbria è ancora della Ternana. Iannarilli para un rigore a Di Carmine nel primo tempo, Partipilo non perdona: il Perugia va ko di misura 1-0 al Libero Liberati ed è tripudio rossoverde. Festa per un Cristiano Lucarelli ormai abbonato alle vittorie nella straregionale umbra, mentre per il collega Fabrizio Castori si interrompe la striscia positiva contro le Fere a 17 anni dall’ultimo ko. Prosegue invece quella di Palumbo e compagni, mai battuti dal 2017.

Le scelte dei tecnici, Fere in attacco



Lucarelli nel 4-3-2-1 iniziale sceglie Mantovani sull’out destro e Agazzi per affiancare Coulibaly e Di Tacchio; Palumbo e Partipilo alle spalle di Favilli. Per Castori Kouan alle spalle del terminale offensivo Di Carmine, nel pacchetto difensivo c’è Rosi e non Angella. Coreografia alla Est-Viciani, non alla nord: «La più bella coreografia… sentirvi dire ‘basta’ e vederti andare via», il messaggio. Prima del calcio d’inizio un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime dell’alluvione che ha colpito il territorio marchigiano, poi si inizia: tentativo numero uno a firma Di Carmine con Capuano – di testa – che respinge il pericolo. Nel quarto d’ora iniziale tanti falli e poco gioco, come da attese, d’altronde i biancorossi sono schierati in assetto prettamente difensivo: al 15′ affondo di Corrado in velocità e colpo di testa in corsa di Partipilo, ma non c’è precisione. Pallino in mano alle Fere.

Si vede il Grifo, rigore Perugia: super Iannarilli



Il Perugia si fa vedere dalla parti di Iannarilli al 21′ quando Bartolomei, dai venti metri, calcia bene da posizione centrale: Iannarilli si distende e para, poi nulla di fatto sul prosieguo dell’azione. Al 27′ il Var entra in gioco perché Coulibaly pesta il piede di Casasola in area – il contatto c’è in effetti- e Di Bello, dopo aver visionato il replay, concede il penalty: Di Carmine va sul dischetto, Iannarilli legge bene la traiettoria alla sua sinistra e para in due tempi il tentativo del 18. Si resta sullo 0-0. Si riaccende la Ternana a questo punto: Casasola salva in extremis un colpo di testa di Partipilo, nulla accade sul corner successivo. Doppia chance Ternana al 36′: Sgarbi salva la porta sulla conclusione di Mantovani in diagonale, poi il destro di Di Tacchio termina di un niente sul fondo. Da sottolineare il fatto che, al netto dei falli e di alcuni interventi non certo soft, la partita è stata corretta dal punto di vista disciplinare.

Ternana avanti con Partipilo. Primi cambi



La svolta arriva nel primo minuto di recupero sugli sviluppi di una punizione calciata da Palumbo: la palla arriva sul secondo palo, retroguardia del Perugia dormiente e Partipilo – non facile la conclusione seppur sotto misura – non perdona Gori. Esplode il tifo rossoverde sugli spalti, tutti saltano e stadio che trema. La ripresa inizia senza cambi negli undici: al 49′ subito chance per il 21 pugliese che, in diagonale, calcia debolmente pressato due difensori dei biancorossi. Il Grifo ora è più pimpante e giocoforza deve attaccare per provare a rimettere in piedi la sfida. Al 57′ prime sostituzione per Castori con gli inserimenti di Strizzolo e Beghetto per Santoro e Paz. I rossoverdi soffrono e sembrano averne meno a livello fisico.

Perugia in pressing, ancora sostituzioni. Trionfo Fere



Lucarelli vede l’affanno delle Fere e al 64′ opera il primo cambio con l’ingresso di Cassata per Coulibaly, mentre dall’altro lato Castori inserisce Melchiorri al posto di Di Carmine. Poi al 70′ c’è Olivieri per Rosi, il tecnico marchigiano aumenta il carico offensivo. Sponda Fere ad un quarto d’ora dal termine ci sono anche Diakitè e Celli per gli applauditissimi Corrado e Palumbo, si passa alla difesa a tre/cinque. Si arriva al minuto 84 ed il trainer toscano si gioca gli ultimi cambi con Raùl Moro (scatenato nei duelli col Grifo, quantomeno a livello fisico) e Donnarumma per Favilli e Partipilo. Non accadrà più nulla di rilevante, è tripudio rossoverde.

Il tabellino

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano, Corrado (76′ Diakitè); Agazzi, Di Tacchio, Coulibaly (64′ Cassata); Palumbo (76′ Celli), Partipilo (84′ Donnarumma); Favilli (84′ Raùl Moro). A disposizione: Krapikas, Defendi, Ghiringhelli, Martella, Proietti, Paghera, Rovaglia. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Perugia (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Rosi (70′ Olivieri), Dell’Orco (c); Casasola, Luperini, Bartolomei, Santoro (57′ Strizzolo), Paz (57′ Beghetto); Kouan; Di Carmine (65′ Melchiorri). A disposizione: Furlan, Moro, Angella, Righetti, Vulikić, Iannoni, Vulić, Di Serio. Allenatore: Fabrizio Castori

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi (Mauro Vivenzi di Brescia e Sergio Ranghetti di Chiari, IV ufficiale Alessandro Di Graci di Como). Addetto Var Eugenio Abbattista di Molfetta, assistente Stefano Alassio di Imperia

Rete: 45+1′ Partipilo (T)

Ammoniti: 25′ Coulibaly, 51′ Partipilo, 81′ Agazzi (T); 83′ Strizzolo, 84′ Casasola (P)

Calci d’angolo: 5-5

Recupero: 2; 5

Note: Iannarilli (T) para rigore di Di Carmine al 27′; ammoniti Lucarelli (T) al 27′ per proteste e Castori (P) al 90+2′

Spettatori: 11.828 (di cui 510 ospiti e 1.723 abbonati). Incasso 139.333 euro.