Il Fantasanremo: «Nato come un gioco tra amici ha entusiasmato l’Italia»

Un gruppo di lavoratori dello spettacolo, musicisti, insegnanti e creativi, nel 2020 si è riunito sotto il nome di ‘Federazione Italiana FantaSanremo’: con fogli di calcolo e tanta fantasia hanno creato la prima lega e si sono sfidati a colpi di cantanti, bonus e malus. Quello che è nato come un gioco tra amici, per godersi il Festival di Sanremo insieme, durante il triste periodo della pandemia, ha pian piano entusiasmato in modo esponenziale tutta l’Italia. A parlarcene, ospiti del Terni influencer & creator festival, sono stati proprio i suoi creatori.