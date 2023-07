Il grande caldo è sull’Umbria: il picco nel weekend

È arrivato – e se ne sono accorti tutti – il grande caldo sull’Umbria. L’alta pressione africana, che già da giorni si è ormai posizionata sull’area centro occidentale del Mediterraneo, ha fatto aumentare le temperature con massime che hanno raggiunto già punte di 37-38 gradi. Come riferisce Gianfranco Angeloni di Perugia Meteo, martedì e mercoledi le temperature massime potranno anche aumentare ulteriormente, portandosi in prossimità dei 40 gradi nelle zone in pianura.

I picchi notturni

Ma a rendere la situazione ancora più ‘insopportabile’ sono le temperature minime, che di notte si attesteranno sotto i 20 gradi. Poco dopo la mezzanotte di martedì, per intenderci, all’abbazia di San Pietro, sul crinale dell’Acropoli di Perugia, il termometro segnava ancora 27.2 gradi. Nelle massime, una leggera flessione di 2-3 gradi potrebbe invece esserci per le giornate di giovedì e venerdì. Ma l’ondata di caldo non finirà qui: anche nel weekend è atteso tempo stabile e soleggiato e – sempre secondo Perugia Meteo – le temperature potranno di nuovo aumentare raggiugendo valori di molto al di sopra delle medie del periodo.