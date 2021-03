Un grande Gubbio sabato pomeriggio al ‘Barbetti’. I rossoblù hanno sconfitto per 3-0 un avversario in un ottimo periodo di forma, il Matelica, grazie ad una doppietta di Pellegrini nel primo tempo e al sigillo conclusivo di Gómez: per Malaccari e compagni si tratta del quarto successo nelle ultime cinque partite, con 44 punti all’attivo (10° posto in graduatoria) e l’obiettivo playoff che resta a portata di mano. Mercoledì c’è il recupero sul terreno di gioco del Cesena.

