Il Gubbio parte male: 0-2 con il Modena

Debutto da dimenticare per il Gubbio di Vincenzo Torrente nel campionato 2020-2021 di serie C. Al ‘Barbetti’ i rossoblù vanno ko per 0-2 al cospetto del Modena di Michele Mignani. Domenica prossima trasferta a San Benedetto del Tronto.

Meglio gli ospiti

Gli emiliani sono più pimpanti in avvio di gara e sfiorano la marcatura con Mignanelli, poi ci provano senza fortuna Pasquato e Gerli prima dell’annullamento per fuorigioco di un gol di Scappini: il primo tempo disputato sotto la pioggia termina a reti inviolate. La sfida si sblocca nei minuti iniziali nella ripresa grazie al gol di Spagnoli, abile a sfruttare una dormita della retroguardia di Torrente; a chiudere il cerchio è un penalty al 78′ di Scappiti dopo un fallo in area di rigore a danno di Tulissi.

Tabellino

Gubbio (4-3-3): Cucchietti; Formiconi, Uggé, Ferrini, Migliorelli; Malaccari, Megelaitis, Sainz-Maza (88′ Ruggeri); De Silvestro, Pellegrini, Pasquato. Allenatore: Vincenzo Torrente

Modena (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Pergreffi, Ingegneri, Mignanelli (90′ Zaro); Davì, Gerli, Castiglia (68′ Muroni); Tulissi; Spagnoli (90′ Stefanelli), Scappini (83′ Prezioso). Allenatore: Michele Mignani

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco

Reti: 50′ Spagnoli, 78′ r. Scappini (M)