Perugia, che cinquina: squadra rivoluzionata

Come anticipato lunedì sera, il Perugia rinnova il centrocampo prendendo anche Jacopo Segre: perfezionato l’accordo con il Torino per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto e obbligo di riscatto (che scatterebbe in caso di promozione, a quanto si legge). Ma la cosa sorprendente è che, nonostante la buona riuscita di questa operazione, Giannitti prende altri due centrocampisti: un titolare – Murgia, ex promessa della Lazio – e un ottimo elemento che può entrare nelle rotazioni (Ghion). Infine, arrivano anche l’attaccante – Matos dall’Udinese – e un difensore (Zanandrea). Nell’operazione Murgia con la Spal entra anche Melchiorri, che si trasferisce a Ferrara; nell’operazione Segre entra il giovane Angori, in prestito al Torino.

IL MERCATO DELLA TERNANA

Centrocampo tutto nuovo

Come più volte Alvini aveva lasciato intuire, era proprio il reparto di centrocampo quello su cui intervenire e quello su cui, lo scorso maggio, si era consumato anche l’attrito con Caserta: Burrai, Vanbaleghem e Sounas, lenti e prevedibili, non potevano reggere il confronto con questa serie B. Ecco quindi che si è intervenuto prima con Santoro e, ora, con Murgia, Segre e Ghion, tutti ufficializzati nell’ultimo giorno di mercato.

Chi è Ghion

Prestito biennale per Andrea Ghion che arriva dal Sassuolo con diritto di opzione e contro-opzione. Nato a Mantova, classe 2000, il centrocampista ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Sassuolo fino all’esordio in Serie A dove ha totalizzato 3 presenze. Lo scorso anno al Carpi con 33 presenze e 5 reti.

Chi è Segre

Il centrocampista Jacopo Segre, nato a Torino il 13 febbraio 1997, vanta 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Torino, 84 in Serie B fra Chievo Verona, Venezia e Spal, dove in quest’ultima ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione totalizzando 18 presenze e 1 gol.

Lo scambio con la Spal Melchiorri-Murgia

A sorpresa, rispetto a quanto trapelato nelle ultime ore, Giannitti riesce a mettere a segno nelle ultime ore quella che probabilmente è la sua migliore operazione da quando è a Perugia: ceduto Melchiorri, che poteva diventare un peso emotivo, oltre che economico e di numero, sulla rosa biancorossa, prende il gioiellino Murgia, che 3 anni fa era considerato uno degli astri nascenti del calcio italiano, cresciuto nella Lazio e autore del gol partita nella Supercoppa italiana del 2017. Entrambe le operazioni sono a titolo temporaneo, ma per Melchiorri è di fatto un addio, essendo in scadenza.

Arriva anche l’attaccante: ecco Matos

Preso a titolo definitivo dall’Udinese Calcio il brasiliano Ryder Matos, che ha firmato un biennale con i biancorossi. Nato a Seabra (comune del Brasile nello Stato di Bahia) il 27 febbraio 1993, ha totalizzato 88 presenze in Serie A tra Fiorentina, Verona, Carpi e Udinese realizzando 2 reti. Con i viola anche 8 apparizioni con 3 reti e 2 assist in Europa League. Lo scorso anno ad Empoli, dove ha contribuito alla vittoria del campionato, 28 presenze e 7 reti. All’estero ha vestito le maglie del Palmeiras, Lucerna e Cordoba.

Perugia, la rosa attuale

Portieri: Chichizola, Fulignati, Moro.

Difensori: Sgarbi, Angella, Curado, Dell’Orco, Rosi, Zanandrea.

Centrocampisti: Falzerano, Ferrarini, Lisi, Righetti, Burrai, Segre, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Kouan, Sounas, Santoro, Gyabuaa.

Attaccanti: Manneh, Carretta, Matos, De Luca, Murano, Bianchimano.

Molto simpatica la modalità di presentazione, con un video che mostra un ipotetico scambio di messaggi fra Segre e il Perugia Calcio: «Scusami il poco preavviso ma dovrei venire a giocare da voi, scrive il ragazzo».

