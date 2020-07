Il parco ‘Le Grazie’ ripulito dai volontari

«Una passeggiata ecologica all’interno del parco ‘Le Grazie’ per ripulire le aree verdi dai rifiuti emersi a seguito del taglio dell’erba, ma anche per eliminare quelli che sono stati aggiunti successivamente da avventori quanto meno distratti». Giovedì mattina, 9 volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ hanno raccolto circa 15 sacchi, in prevalenza plastica e vetro, «cioè i rifiuti ‘classici’ che danno l’idea del degrado diffuso e che sono purtroppo presenti in tutti i nostri parchi e giardini».

Il parco ‘Le Grazie’

Per il parco il Comune di Terni ha recentemente stipulato un patto di collaborazione con la Confraternita San Giuseppe e San Francesco di Paola per valorizzarlo, anche attraverso l’organizzazione di attività culturali, oltre che per garantire la sua sicurezza e la manutenzione ordinaria. Una manutenzione che viene richiesta sempre più di frequente dai cittadini che lamentano «potature a terra tra i tavoli per i pic-nic, cestini ricolmi, immondizia ovunque. Un luogo a dir poco scoraggiante».

Rifiuti di ogni genere

«Nonostante ci siano i cestini, nonostante non siano rifiuti particolarmente ingombranti da portare anche via con se – sottolineano i volontari – nonostante i giardini siano frequentati anche e soprattutto dai nostri figli, non sono mancate due padelle, due carcasse di cellulari, una decine di siringhe usate e, addirittura, un pò di intimo rimasto, evidentemente, dopo una serata conclusasi un pò in fretta. L’attenzione che hanno mostrato altre persone presenti nel parco verso quello che stavamo facendo ci da ancora di più la carica per continuare a portare avanti questo progetto organizzato dai cittadini per i cittadini e contro ogni forma di inciviltà. Come sempre i rifiuti che abbiamo raccolto saranno recuperati quanto prima da Asm». Lunedì 3 agosto alle 7.15 i volontari di ‘Mi Rifiuto’ si incontreranno nella piazza di Stroncone per un nuovo intervento di pulizia itinerante organizzato da ‘Retake Stroncone’.