Il Parma affonda per Partipilo: offerta da 1,5 milioni alla Ternana

di G.G.

Dopo la conferma ufficiale del ritorno di Aurelio Andreazzoli alla guida delle Fere, comincia a prendere forma il calciomercato della formazione rossoverde. Ed il primo rumors importante è di quelli che più di un rumore provocano un botto: il Parma è deciso ad affondare il colpo Partipilo, per mettere a disposizione del tecnico Pecchia uno dei migliori attaccanti ed assist man della cadetteria.

L’offerta

Si parla di un’offerta di 1,5 milioni cash, che potrebbe far vacillare ogni considerazione tecnica e convincere la società di via della Bardesca a privarsi di uno dei suoi gioielli. Il ragazzo non si opporrebbe alla cessione, stimolato probabilmente anche da un solido aumento di ingaggio. Staremo a vede ma di certo la sensazione è quella di una possibile chiusura della trattativa in tempi piuttosto brevi.