Col Parma il ‘Perugia 2’ per provare a tenere in vita i sogni playoff

Al Curi lunedì sera – festa della Liberazione – arriva il Parma. Serve solo vincere per continuare a coltivare il sogno playoff: i tre pareggi consecutivi hanno minato assai le ambizioni dei biancorossi, rimaste in vita solo perché il Frosinone sta perdendo a sua volta tanti punti e a Terni, nell’ultimo turno si è salvato per il rotto della cuffia.

Le assenze e i possibili (incredibili) rientri

Assenti sicuri Matos e De Luca. Un elenco a cui sembrava dovesse essere iscritto anche Gabriele Angella, fresco di operazione al menisco. L’intervento di meniscectomia selettiva artroscopica del menisco esterno del ginocchio sinistro sembrava averlo messo fuori gioco almeno per l stagione regolare e lo stesso Perugia Calcio aveva ipotizzato 20 giorni di stop. E invece Mario Mariano, che oltre ad essere giornalista sportivo di lunghissimo corso è anche ex addetto stsmpa dell’ospedale di Perugia e quindi di cose mediche se ne intende, ha scritto che il capitano del Perugia potrebbe recuperare molto più velocemente, addirittura per Parma, al più tardi per il derby del 30 aprile. In attesa delle convocazioni ufficiali, mister Massimiliano Alvini ipotizza la formazione migliore e mette in guardia l’ambiente in vista dell’arrivo dei ducali.

La conferenza di Alvini

Il tecnico ipotizza una formazione con Olivieri: accanto a lui Carretta o un trequartista in più (Matos o Santoro?). In difesa tante incognite considerando le condizioni di Zanandrea e Angella.

«Il Parma è forte e non è senza obiettivi»

«Non credo che arriveranno senza obiettivi – ha detto il tecnico in sala stampa – sono una squadra forte, con tanti giocatori validi e vorranno vincere. Noi abbiamo assenze importanti e situazioni da valutare come quella di Zanandrea. Nessuna paura, vogliamo fare la nostra gara. Può essere la partita di Olivieri: finora ha sempre fatto bene e siamo contenti. Se ci sarà l’opportunità faremo giocare anche Sulejmani: il suo futuro se continuerà a migliorare sarà roseo. Non facciamo conti, non sappiamo quanti punti ci servono per i play off. Vogliamo dare il massimo partita per partita. Primo compleanno a Perugia? Ho ricevuto tante chiamate e messaggi di amici».