Il Perugia onora Ilario Castagner e abbatte la Ternana: 3-0 nel derby

di G.G.

In una stupenda cornice di pubblico, Il 97esimo derby dell’Umbria finisce con il successo netto del Perugia per tre reti a zero. La formazione di mister Castori ha creduto di più nella vittoria, ha messo in campo maggiore corsa, ritmo e determinazione. La Ternana può recriminare per essersi presentata con molti titolari assenti per squalifica o infortunio, e per ben due cambi ‘forzati’ per lo stesso, ultimo, motivo. Certo la formazione di mister Andreazzoli esce ridimensionata nelle sue ambizioni di alta classifica, a cospetto di una formazione biancorossa che invece ha fatto della sua capacità di rimanere sempre in partita la sua arma vincente. Ora la formazione rossoverde dovrà leccarsi le ferite mentre quella biancorossa potrà rigenerarsi da una vittoria importantissima per morale e classifica.

Si parte

Confermate le indiscrezioni della vigilia in ordine ai sistemi di gioco delle due squadre, che si affrontano a ‘specchio’: 3-4-1-2 per entrambe, con mister Castori che lascia in panchina Dell’Orco, Bartolomei e Matos per Rosi, Capezzi e il nuovo arrivato Ekong. Angella e Sgarbi a chiudere il pacchetto difensivo, Luperini, Santoro, Lisi e Casasola a centrocampo, Di Carmine ed il già citato attaccante nigeriano (ma con cittadinanza svedese) in attacco. La Ternana, di contro, falcidiata da squalifiche e infortuni, risponde con l’attacco ‘leggero’: Palumbo dietro Falletti e Partipilo. In mezzo Di Tacchio e Cassata, quarti di centrocampo Martella e Defendi. Mantovani, Sorensen e Ghiringhelli i tre difensori centrali.

Primo tempo

Pronti via, subito pericoloso il Perugia che con Ekong sfonda al centro: il tiro viene ribattuto e sulla respinta Lisi calcia ancora ma viene di nuovo ‘murato’ dalla retroguardia rossoverde. Immediata la risposta delle Fere: Falletti pennella al centro per Martella che scodella di testa per Partipilo. L’attaccante rossoverde mette in rete ma in posizione di fuorigioco. I primi venticinque minuti scorrono intensissimi, dentro un match che come per tutti i derby vive di grande agonismo. Tegola Ternana al 29′: Ghiringhelli è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto il classe 2000 Mazzarani, esordio assoluto per lui in serie B dopo un paio di stagioni in LegaPro. Al 33′ Falletti si ritrova una palla ghiottissima al limite dell’area ma cincischia per non provare a calciare di sinistro, il suo piede debole, e l’azione sfuma con un nulla di fatto. Al 44′ due occasioni ravvicinatissime per Di Carmine che dapprima con un bel tiro a giro costringe Iannarilli ad una spettacolare parata e poi, sulla respinta dell’estremo difensore rossoverde, Casasola mette al centro e lo stesso attaccante perugino manda di poco alto di testa.

Secondo Tempo

Al 53′ il Perugia passa in vantaggio: mischione clamoroso in area di rigore rossoverde, nugolo di giocatori intorno alla palla (Iannarilli compreso) e alla fine Luperini riesce a toccare quel tanto che basta per depositare la palla in gol. Il vantaggio galvanizza i grifoni che spingono per il raddoppio ma al 58′ Falletti scalda le mani a Gori con un bel destro, forte ma centrale. Bella l’azione solitaria del dieci rossoverde. Sessantesimo di passione per la Ternana, che non subisce il raddoppio solo per la bravura di Iannarilli, eccezionale nel deviare un tiro a giro velenoso di Santoro. Il gol spacca la partita e rende lo spartito della gara chiaro: la Ternana costretta a scoprirsi per agguantare il pareggio, il Perugia pronto a ripartire con verticalizzazioni immediate per trovare il raddoppio. Anche la sfortuna si accanisce sulle Fere: al 72′ Mantovani è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto Paghera. Si cambia modulo e si passa al 4-3-1-2, ma non c’è neanche il tempo per riposizionarsi che i rossoverdi subiscono il raddoppio: forte, rasoterra e angolato il tiro del centrocampista Santoro che non lascia scampo a Iannarilli. il terzo gol è di Luperini a tempo praticamente scaduto su ripartenza veloce. La partita finisce qui, e il ricordo del ‘Curi’ sale ad Ilario Castagner, scomparso proprio durante il match.

Tabellino

Perugia (3-4-1-2): Gori, Rosi, Angella, Luperini, Ekong, Di Carmine, Lisi, Casasola, Santoro, Capezzi, Sgarbi. All: Fabrizio Castori

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Ghiringhelli, Sorensen, Mantovani, Defendi, Martella, DI Tacchio, Cassata, Palumbo, Falletti, Partipilo. All: Aurelio Andreazzoli

Ufficiali di gara: Arbitro Luca Pairetto di Nichelino; assistenti: A. Berti di Prato e N. Pagliardi di Arezzo; IV’ ufficiale: A. Fiero di Pistoia; Var: P. Mazzoleni di Bergamo; Avar: S. Longo di Paola

Marcatori: 54′ Luperini (P); 77′ Santoro (P); 05′ Luperini (P)

Sostituzioni: 30′ Mazzarani per Ghiringhelli (T); 50′ Struna per Rosi (P); 72′ Paghera e Capanni per Falletti e Mantovani (T); 80′ Donnarumma per Martella (T); Kouan e Baz per Lisi ed Ekong (P); Iannoni per Capezzi (P): ’90 Bartolomei per Di Carmine (P)

Ammoniti: 9′ Lisi (P); 66′ Cassata (T)