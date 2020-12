Video – Il Grifo spreca un’altra occasione per diventare grande (2-2)

Condividi questo articolo su

















Le emozioni più grandi sono arrivate senza dubbio nella cerimonia di commemorazione per Paolo Rossi, domenica mattina, ma pure quelle regalate dal Perugia (che aveva lutto al braccio e patch celebrativa) non sono certo meno intense anche se i tifosi, dopo le lacrime della mattina, si sarebbero volentieri risparmiati il mal di fegato e i patemi d’animo regalati dal Grifo, che alla fine, in tre minuti, riacchiappa per i capelli una partita che sembrava persa: sotto 0-2 va a segno con Murano e Melchiorri negli ultimi sette minuti e per poco non centra il clamoroso ribaltone, che non avrebbe meritato e che avrebbe mascherato oltremodo i problemi della squadra, messi in evidenza in primis dal tecnico nella conferenza postgara.

Il tabellino

PERUGIA: Fulignati, Rosi, Angella, Monaco, Elia (23′ st Minesso), Burrai (23′ st Vanbaleghem), Melchiorri, Dragomir (5′ st Sounas), Murano, Crialese (36′ st Lunghi), Kouan (5′ st Falzerano).

A disposizione: Bocci, Baiocco, Favalli, Sgarbi, Konate, Moscati, Cancellotti.

Allenatore: Caserta.

VIRTUS VERONA: Sibi, Visentin, Daffara, Bentivoglio (44′ st Danieli), Pittarello, Amadio, Cazzola, Lonardi, Carlevaris (15′ st Arma), Marcandella (15′ st Delcarro), Pellacani.

A disposizione: Chiesa, Mazzolo, Pessot, De Rigo, Manconi, Bridi, Mazzei, Zarpellon.

Allenatore: Fresco.

RETI: 39′ pt Marcandella (VV), 31′ st Delcarro (VV), 37′ st Murano, 40′ st Melchiorri

NOTE: 12′ pt Fulignati para rigore a Bentivoglio. Ammoniti Rosi, Daffara, Melchiorri, Sibi.

Caserta si prende le colpe

Fabio Caserta fin troppo autocritico nel postpartita di Perugia-Virtus Verona: «Se la squadra avversaria ha avuto il pallino in mano è colpa mia – dice ai microfoni di Umbria Tv – ho sbagliato ad approcciare alla gara, ho fatto delle valutazioni tattiche errate. I ragazzi hanno fatto tutto quello che ho chiesto loro di fare, quindi non hanno alcuna colpa. Ciò è accaduto sopratutto nel primo tempo. Mi è dispiaciuto perché avrei voluto vedere da loro una reazione diversa, e glie l’ho detto alla fine del primo tempo. Sono contento invece della reazione che ho visto negli ultimi 15 minuti, che è quello che voglio e chiedo alla mia squadra. Ci siamo forse illusi del fatto che potesse essere una partita facile e invece non lo è stata. Siamo partiti con 3-5-2 e 3-4-1-2, e passati poi al 4-4-2 per mettere velocità sulle fasce, e poi alla fine di nuovo 3-4-3. Bisogna valutare da domani gli errori e cercare di ripartire».

E Monaco se la prende con chi lo criticava…

«Dicevano che ero un ignorante, una testa di ca..o, invece sono qua e sono orgoglioso di indossare questa maglia»: non le ha mandate certo a dire il difensore napoletano, intervistato da Umbria Tv nell’immediato postpartita. «Il mister mi sta dando tanto sotto il profilo umano, è molto importante per la rendita di un giocatore avere uno staff tecnico che ti dà fiducia, così come avere tifosi che ti sostengono. Un calciatore è come il vino, ogni anno che passa acquisisce più consapevolezza dei propri mezzi ed esperienza. Sono arrivato al Perugia 5 anni fa, nella mia carriera ho fatto tanta gavetta. Negli ultimi anni mi hanno dato dell’ignorante di merda, ma in realtà io sono stato sempre me stesso, in questo momento a Perugia c’è un gruppo bellissimo e sono contento di essere tornato a farne parte. Sono dispiaciuto per la passata stagione, ma dobbiamo soffermarci sul presente e pensare al futuro. Il campionato è lungo, ci sono tanti punti in palio, credo potremo fare una grande annata».

