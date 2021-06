Il premio ‘Rotary Umbria’ ai primari delle intensive Covid

È stato assegnato ai primari di terapia intensiva Covid degli ospedali umbri il premio ‘Rotary Umbria 2021’, giunto alla 27° edizione. La cerimonia si è svolta ad Assisi alla presenza del governatore del distretto 2090 Rossella Piccirilli, del governatore eletto Gioacchino Minelli e del governatore nominato Paolo Signore. Il premio viene assegnato dalla conferenza dei presidenti dei Rotary umbri, guidata quest’anno dal presidente del Rotary di Terni Paolo Castellani, a persone o gruppi che si sono distinti per meriti particolari e per spirito di servizio «al di sopra del proprio interesse personale», come recita il motto del sodalizio internazionale.

L’obiettivo del premio

«Il premio – ha detto Castellani – chiude un biennio nel quale i Rotary umbri hanno manifestato particolare attenzione alla situazione di emergenza sanitaria. L’obiettivo principale è quello di incentivare, porre in primo piano e premiare l’idea del servire in ogni settore, al di sopra dell’interesse personale per il bene dell’umanità». Le terapie intensive degli ospedali umbri umbre sono guidate dal professor Edoardo De Robertis (Perugia), dai dottori Fabio Gori (Perugia), Stefano Martinelli (Città di Castello), Liana Lentischio (Foligno), Marina Vissani (Spoleto), Rita commisari (Terni) in rappresentanza della quale era presente il dottor Manuelito Diamanti.