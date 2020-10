Il questore Sbordone sulla Catena della Pace: «Nulla osta»

Condividi questo articolo su

















Durante la presentazione del nuovo capo della mobile Gianluca Boiano il questore di Perugia Antonio Sbordone ha spiegato con dovizia di particolari come mai, mentre da lunedì la Regione vieta manifestazioni con un numero di partecipanti superiore a 500 partecipanti, nel fine settimana si terranno regolarmente la Catena della Pace e l’evento per la beatificazione di Carlo Acutis, nonostante i pareri negativi di Cor e Cts. In particolare si sofferma sulla lunga ‘trattativa’ con gli organizzatori della Catena, che si è molto ridimensionata rispetto alle idee iniziali: ci saranno tre postazioni per un totale di circa 200 partecipanti. Più perplesso sulla cerimonia di Assisi, che comunque si terrà «e ci impegnerà molto».

No a Eurochocolate

Sì agli eventi ‘mini’