«Immigrati positivi a Norcia e Giano». «Vissani, ma che dici?»

«Questo fuggi fuggi di immigrati c’è sempre stato, da tempi non sospetti. Che ci sia il flusso mi sta bene, ma perché avete mandato 52 persone a Norcia, sieropositive, e 24 a Giano dell’Umbria, sempre sieropositive. Perché le avete mandate? Dove sono i controlli? Chi è che fa queste leggi?».

Bufera in vista

Non potevano passare inosservate le parole pronunciate dallo chef umbro Gianfranco Vissani durante la trasmissione di Rete 4 ‘Stasera Italia Weekend’ andata in onda domenica sera. Vissani infatti, parlando delle recenti fughe – anche in Umbria – di cittadini immigrati dalle strutture a cui erano stati destinati, ha sostenuto che fra Norcia e Giano dell’Umbria, in provincia di Perugia, siano arrivati decine di immigrati positivi, almeno a livello sierologico, al Covid-19.

«Tutto falso»

La prima reazione è del Comune di Norcia: «Sentita anche la prefettura di Perugia – osserva l’amministrazione guidata da Nicola Alemanno – smentiamo categoricamente le dichiarazioni dello chef e personaggio televisivo Gianfranco Vissani che nella puntata di domenica 2 agosto di ‘Stasera Italia Weekend’, in prima serata su Rete 4, ha comunicato testualmente la presenza a Norcia di ’52 immigrati sieropositivi al Covid’. Una notizia priva di qualsiasi fondamento, da annoverare nell’alveo delle fake news».