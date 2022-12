Impatto frontale lungo la Valnerina: due feriti

Impatto frontale nel pomeriggio di venerdì lungo la strada statale Valnerina, non distante da Arrone. Sono rimaste coinvolte una Volkswagen Golf condotta da un cittadino romeno – C.G. le iniziali, 62enne – ed una Toyota Yaris con a bordo una donna di 46 anni (R.L.): l’invasione di corsia del primo veicolo ha comportato l’incidente che, fortunatamente, non ha provocato gravi ferite – entrambi sono stati trasportati al Santa Maria per le cure del caso – per i due conducenti. Poco dietro c’era un altro mezzo. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e la pulizia della sede viaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e l’Anas.

