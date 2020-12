Imperversa il maltempo, disagi e interventi in serie

Pioggia incessante su tutto il territorio ternano dalla tarda serata di lunedì. Tanti gli interventi messo in atto dalle squadre della Provincia di Terni su diverse strade a causa di allagamenti e piccoli smottamenti, con detriti finiti sulle carreggiate. Fra le aree più colpite – sottolineano da palazzo Bazzani – c’è l’Amerino. Monitoraggio costante anche per Orvieto, San Venanzo, Montecchio e Fabro: «La raccomandazione per tutti i cittadini è quella di evitare di mettersi alla guida se non necessario. Le previsioni meteo prevedono infatti maltempo ancora per diverse ore». Problemi significativi anche nel perugino.

Allagamenti e disagi

Altre problematiche riguardano Piediluco (Terni) dove in vocabolo Forca si è allagato un sottopasso, poi chiuso a titolo precauzionale. Ed anche in Valnerina, zona Collestatte, si segnalano problemi relativi all’agibilità di un edificio. In tutti questi casi sono in campo vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione Civile.

Crolla muretto ad Amelia

Ad Amelia martedì mattina è crollata una porzione del muretto, lunga circa 12 metri, dei giardini pubblici di fronte al duomo cittadino. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento amerino e gli agenti della polizia Locale. «Per rischio esondazione si raccomanda di non transitare sulla strada dei cappuccini e sulla strada di Collicello», la raccomandazione del sindaco di Amelia, Laura Pernazza.

Interventi nel perugino

Grande lavoro anche per i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Numerose le chiamate per allagamenti di scantinati, piccoli smottamenti su strade e piante cadute: durante il corso della mattinata di martedì sono stati effettuati 30 interventi tra Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto e Todi, ne seguiranno almeno altri 20 – è la stima – nelle prossime ore.

