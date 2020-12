Incidente fra Terni e Narni, strada chiusa temporaneamente

Incidente stradale martedì mattina lungo la strada Flaminia, fra Terni e Narni, all’altezza del chilometro 90+500 (poco oltre il bivio di Ponte San Lorenzo in direzione Narni). Il sinistro – riferiscono i vigili del fuoco di Terni – ha riguardato due autovetture che si sono scontrate frontalmente ed una terza è rimasta successivamente coinvolta. Non ci sono, fortunatamente, feriti gravi. Sul posto, oltre al 115 e al 118, sono intervenuti i carabinieri di Narni Scalo e gli agenti della polizia Locale narnese. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per procedere ai rilievi. Lo scontro frontale è stato fra una Mercedes B180D ed una Volkswagen Golf con il conducente della prima – 83enne – trasportato in ospedale in seguito alle ferite riportate, in particolare ad una mano. La terza auto coinvolta è una Fiat 500.

MALTEMPO NEL TERNANO, INTERVENTI IN SERIE

Articolo in aggiornamento