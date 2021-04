In auto a Marmore con la ‘coca’: segnalati due giovani

Due giovani – un italiano ed un marocchino residenti a Rieti – sono stati segnalati alla prefettura di Terni, in quanto assuntori di droga, a seguito di un’attività condotta dai carabinieri del comando stazione di Piediluco nella mattinata di mercoledì. I due sono stati trovati in possesso di una modica quantità di cocaina mentre si aggiravano nella zona di Marmore. Per entrambi è scattata anche la segnalazione per la violazione delle norme anti Covid, essendo usciti dal proprio territorio di residenza senza un valido motivo.

