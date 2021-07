In auto con cocaina, eroina e hashish: 44enne arrestato

Sedici dosi di cocaina per un peso complessivo di otto grammi, quattro di eroina e una dose di hashish. Le aveva con sé un 44enne italiano residente a Castiglione del Lago già noto alle forze dell’ordine: è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel del Piano durante un servizio perlustrativo.

In manette



L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio dopo essere stato controllato a bordo di un’auto intestata alla compagna: era gravato dalla misura della libertà vigilata con prescrizione del divieto di allontanarsi dal territorio comunale di Castiglione del Lago. Così non è stato. Quindi il controllo e la scoperta della droga: in casa sono state trovate tre siringhe contenenti sostanza stupefacente, sequestrate insieme al resto del materiale. Infine la direttissima e la convalida.